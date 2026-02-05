अब देशभर में एक ही दिन मनेंगे सभी पर्व-त्योहार, अलग-अलग दिनों का कन्फ्यूजन खत्म, देखें कन्फर्म तारीखें

Festivals And Celebrations Confirm Dates : पर्व-त्योहार को अलग-अलग तिथियों को लेकर हर साल कई मत सामने आते हैं। इस भ्रम को दूर करने और त्योहारों के आयोजन में देश में एकरूपता लाने के लिए अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ के पंडितों ने साझा पहल की है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित बैकुंठधाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हूए वार्षिक महाधिवेशन में आए ज्योतिर्विदों, विद्वानों ने पंचांगों के अध्ययन, परंपराओं, ज्योतिषीय गणनाओं, खगोलीय स्थितियों के आधार पर पर्व-त्योहारों के लिए एक-एक तिथि घोषित की।