MP में 15 इलाकों में जमीन के दाम आसमान छुएंगे, इस महीने से लागू होंगी नई दरें

MP News:विदिशा में नए वित्तीय वर्ष में जमीनों की कीमत में जबरदस्त इजाफा की संभावना बन रही है। खासतौर पर उन इलाकों में जमीन की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना है, जहां वैध कॉलोनियों की संख्या अधिक है। वजह, वैध कॉलोनियों वाले क्षेत्रों में प्लॉट का क्रय-विक्रय अधिक हुआ है। उप जिला मूल्यांकन अधिकारी कीमत में बढ़ोतरी की रिपोर्ट तैयार कर रहे है। फरवरी में प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए जिला मूल्यांकन समिति और फिर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे जाने की योजना है। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद एक अप्रैल से नई दरों के लागू होने की संभावना है।