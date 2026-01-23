23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भाजपा ने SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

MP News: एसआइआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन सदन पहुंचा और चुनाव आयोग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। पार्टी ने कहा कि इस चूक से करीब 20 लाख मतदाता अपने अधिकार से वंचित रह गए।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 23, 2026

mp news BJP MLA Sabnani alleges 20 lakh voters names removed through SIR process

BJP MLA alleges 20 lakh voters names removed in SIR process (फोटो- Patrika.com)

MP News: कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन सदन पहुंचा और एसआईआर प्रक्रिया (SIR Process) में हुई कथित लापरवाहियों को लेकर आयोग को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया में गंभीर खामियों के चलते लगभग 20 लाख मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रह गए।

चुनाव आयोग ने की प्रशासनिक लापरवाही- भाजपा

भाजपा ने चुनाव आयोग (Election Commission) से स्पष्ट कहा कि यह केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पार्टी ने मांग की कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से यह स्थिति बनी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के प्रदेश संयोजक भगवानदास सबनानी, सह-संयोजक रजनीश अग्रवाल और एस.एस. उप्पल शामिल रहे।

42.74 लाख वोटर्स को नहीं दिया सुनवाई का मौका

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि 23 दिसंबर को हुए प्रारूप प्रकाशन के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार 42.74 लाख मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। इनमें से मृतक और पहले से सम्मिलित मतदाताओं को अलग करने के बाद भी करीब 31.21 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिन्हें अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित दर्शा दिया गया, जबकि वे वास्तव में उपलब्ध हैं।

पार्टी ने सुझाव दिया कि ऐसे मतदाताओं को विधिवत नोटिस जारी कर या एसएमएस के माध्यम से सूचना देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही फॉर्म-7 की प्रक्रिया को लेकर ईआरओ से लेकर बीएलओ स्तर तक फैले भ्रम को दूर करने की भी मांग की गई। भाजपा ने कहा कि ‘नो मैपिंग’ श्रेणी में शामिल 8.65 लाख मतदाता भी सुनवाई से वंचित रह रहे हैं, जो चुनावी पारदर्शिता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में 350 करोड़ में बनेगा ‘एलिवेटेड कॉरिडोर’, इस माह से शुरू होगा काम
इंदौर
mp news indore ab road elevated corridor construction traffic congestion

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 11:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजपा ने SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, 3 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर रोक

school
भोपाल

‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’…शिवराज ने पूरा किया वादा, दिव्यांग मित्र को भेंट की ट्राइसाइकिल

Shivraj Singh Chouhan
भोपाल

‘पश्चिमी विक्षोभ’ ने फिर ली करवट, 9 जिलों में बारिश के आसार

Weather Update
भोपाल

दादा शिवराज ने पोती को दिया ‘देवी’ का नाम, यहां जानें इसके खूबसूरत मायने

Shivraj Singh Chouhan grand Daughter and Kartikey Daughter Ila
भोपाल

हमारे वक्त में क्राइम ‘जमीन, जमींदार थे…’ आज महिला अपराध सबसे ज्यादा- पूर्व बागी मलखान सिंह

Chambal ki Dusri Kahani Episode - 1 Malkhan ki Baghawat Atmsamarpan aur badalte daur me crime ki badalti tasveer
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.