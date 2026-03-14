एमपी में भीषण गर्मी, कई जिलों में लू का अलर्ट, अगले दो दिन यहां बारिश के भी आसार

Severe Heat in MP : मध्य प्रदेश में गर्मी ने मार्च के महीने में ही भीषण रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार निकल चुका है। नर्मदापुरम में लगातार दूसरे दिन लू चली, जहां अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.6 डिग्री ज्यादा रहा है। इसी बीच एक पश्चिमी विश्रोभ का प्रभाव एमपी के कई जिलों में दिखाई दे सकता है, जिसके चलते यहां बारिश होने की संभावना है।