23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

इंदौर

MP में 350 करोड़ में बनेगा ‘एलिवेटेड कॉरिडोर’, इस माह से शुरू होगा काम

Elevated Corridor Construction: एबी रोड पर सालों से अटकी एलिवेटेड कॉरिडोर योजना अब हकीकत बनने जा रही है। 350 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक, विवाद और पुरानी आपत्तियों के बीच नए सिरे से शुरू होगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Jan 23, 2026

mp news indore ab road elevated corridor construction traffic congestion

indore ab road elevated corridor construction (फोटो- Freepik)

MP News: आखिरकार फरवरी से इंदौर के एबी रोड पर नौलखा से एमआइजी चौराहे के बीच 350 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू करने की कवायद हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसकी तैयारी की गई। तीन चौराहों पर भुजाएं प्रस्तावित की गई है ताकि वाहन चालकों को सुविधा हो। ब्रिज पर रोटरी भी प्रस्तावित की जा रही है।

वैसे एलिवेटेड कॉरिडोर (Elevated Corridor) के लिए सालों पहले प्लानिंग हुई थी। दो साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इंदौर आने पर निर्माण के लिए भूमिपूजन भी हो गया था। इसके बाद कॉरिडोर को लेकर सवाल उठे तो सर्वे कराया गया। नौलखा से एमआइजी चौराहा (प्रेस कॉम्प्लेक्स तक) एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव था। लोगों ने आपत्ति लेते हुए सवाल उठाए कि ऐसे वाहन चालक बहुत कम होते है जो एबी रोड पर सीधे नौलखा से एमआइजी तक जाए। अधिकांश लोगों को बीच के इलाके में जाना होता है। यह रहवासी के साथ ही व्यवसायिक इलाका है।

दिसंबर में की गयी थी घोषणा

दिसंबर में मुख्यमंत्री ने एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने फिर प्लानिंग की। वैसे गुजरात की कंपनी को पहले यह ठेका मिल चुका था, निरस्त नहीं होने से कुछ भुगतान भी बिना काम करने की बात सामने आ रही है। अब बीआरटीएस कॉरिडोर भी खत्म किया जा रहा है, ऐसे में कॉरिडोर ब्रिज का महत्व बढ़ गया है। पीडब्ल्यूडी ने कॉरिडोर पर शिवाजी प्रतिमा चौराहा, गीता भवन चौराहा एवं पलासिया चौराहे पर भुजाएं प्रस्तावित की है। भुजाएं देने से बीच के इलाके में जाने वाले वाहन चालकों को फायदा होगा और ऐसे में कॉरिडोर का ज्यादा इस्तेमाल संभव हो पाएगा। (MP News)

अगले महीने शुरू करेंगे काम

एलिवेटेड कॉरिडोर का काम फरवरी में शुरू हो जाएगा। तीन चौराहों पर ट्रैफिक की सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए भुजाएं बनाई जाएंगी। कॉरिडोर बनने की स्थिति में वाहन चालकों को फायदा होगा।- शिवम वर्मा, कलेक्टर

image

Published on:

23 Jan 2026 04:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP में 350 करोड़ में बनेगा 'एलिवेटेड कॉरिडोर', इस माह से शुरू होगा काम

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

