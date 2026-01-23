23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

58 अवैध कॉलोनियों प्रशासन पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

MP News: तेजी से बढ़ती अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम ने एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी की है। 28 जनवरी से प्रस्तावित अभियान में 58 अवैध कॉलोनियों पर सख्त कदम उठाने का दावा किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 23, 2026

bulldozer action on gwalior illegal colonies (फोटो- AI)

MP News:ग्वालियर शहर में धड़ल्ले से पनप रहीं अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम एक बार फिर कार्रवाई का दावा कर रहा है। निगम ने इसके लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजकर पुलिस बल सहयोग भी मांगा है। प्रस्तावित अभियान 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अभियान भी पिछली कार्रवाइयों की तरह सिर्फ फाइलों और नोटिसों तक सीमित रह जाएगा।

बता दें कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण, पूर्व व दक्षिण विधानसभा में काटी जा रही है। इसको लेकर लगातार जनसुनवाई में शिकायतें भी आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों, पार्षद व अफसरों के हस्तक्षेप से भवन शाखा के अफसर इन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे।

पहले भी हुए अभियान, नतीजा सिफर…

नगर निगम पूर्व में भी कई बार अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन न तो किसी बड़े बिल्डर पर एफआईआर हुई न ही कॉलोनाइजरों पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई और अवैध निर्माण आज भी बेधड़क जारी है।

इन क्षेत्रों में चलेगा निगम का हथौड़ा…

प्रस्तावित अभियान में पिपरौली, सालूपुरा, पुरानी छावनी, गिरवाई, नौगांव, केदारपुर, गंगापुर, अजयपुर, वीरपुर, महाराजपुरा, सैथरी, मोतीझील, खुरैरी, जगनापुरा सहित अन्य क्षेत्रों की अवैध कॉलोनियां शामिल हैं।

अपर आयुक्त का दावा

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में 58 कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं और 297 वैध कॉलोनियों की सूची पोर्टल पर डाली जा रही है।- टी. प्रतीक राव, अपर आयुक्त नगर निगम

58 अवैध कॉलोनियों पर पहले चरण में कार्रवाई

नगर निवेशक (सिटी प्लानर) महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि निगम द्वारा कराए गए सर्वे में प्रथम चरण में 58 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जहां बिना अनुमति सड़क, सीवर लाइन, बिजली पोल व अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य कराए गए हैं। इन कॉलोनियों में नगर पालिक निगम अधिनियम मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत कार्रवाई (Bulldozer Action) की जाएगी। सभी संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जवाब नहीं मिलने या नियमों का पालन न होने पर सड़क, सीवर और अन्य सुविधाएं हटाई जाएंगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

भोपाल मेट्रो पर सांसद ने लगाई ब्रेक! ब्लू लाइन का काम रोकने का आदेश
भोपाल
mp news alok sharma ordered to stop bhopal metro elevated blue line work

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 02:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 58 अवैध कॉलोनियों प्रशासन पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार डंपर ने उजाड़ दिया परिवार, पति-पत्नी और बेटी की मौत

ग्वालियर

ग्वालियर व्यापार मेला में टैक्स छूट का दिख रहा बड़ा असर तीन दिन में 3 हजार से ज्यादा वाहन बिके, सबसे ज्यादा चार पहिया वाहनों की बिक्री

तीन दिन में 3 हजार से ज्यादा वाहन बिके, सबसे ज्यादा चार पहिया वाहनों की बिक्री
समाचार

एस्ट्रोटर्फ का वादा अधूरा, स्मार्ट सिटी का लाखों का स्टेडियम बदहाली का शिकार

छत्री बाजार मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा एक साल बाद भी अधूरा, मैदान में गड्ढे, गंदगी और वाहनों की एंट्री से खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी।
समाचार

24 घंटे में तीसरी हत्या, शराब पार्टी के बाद युवक के सिर में मारी गोलियां, झाड़ियों में मिली लाश

ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर तीसरी हत्या से दहशत, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग पर रेल पटरियों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां।
समाचार

परीक्षा शुल्क नहीं तो रिजल्ट नहीं, जानिए जेयू ने क्यों दी चेतावनी

परीक्षा शुल्क नहीं तो रिजल्ट नहीं, जानिए जेयू ने क्यों दी चेतावनी
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.