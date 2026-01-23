58 अवैध कॉलोनियों प्रशासन पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

नगर निवेशक (सिटी प्लानर) महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि निगम द्वारा कराए गए सर्वे में प्रथम चरण में 58 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जहां बिना अनुमति सड़क, सीवर लाइन, बिजली पोल व अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य कराए गए हैं। इन कॉलोनियों में नगर पालिक निगम अधिनियम मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत कार्रवाई (Bulldozer Action) की जाएगी। सभी संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जवाब नहीं मिलने या नियमों का पालन न होने पर सड़क, सीवर और अन्य सुविधाएं हटाई जाएंगी। (MP News)