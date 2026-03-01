10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

मंडप में खुला दूल्हे का इश्क, शादी से मुकरी दुल्हन बैरंग लौटाई बारात

शादी के मंडप में दूल्हे के इश्क का राज खुलने से बवाल हो गया। दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से साफ इंकार दिया जो वजह बताई उसे सुनकर बाराती और घराती सन्न रह गए उसने शादी में शामिल लोगों को बताया, उसका होने वाला पति करीब डेढ़ साल से शादीशुदा महिला से इश्क लड़ा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Mar 10, 2026

शादी से मुकरी दुल्हन बैरंग लौटाई बारात

मंडप में खुला दूल्हे का इश्क

शादी के मंडप में दूल्हे के इश्क का राज खुलने से बवाल हो गया। दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से साफ इंकार दिया जो वजह बताई उसे सुनकर बाराती और घराती सन्न रह गए उसने शादी में शामिल लोगों को बताया, उसका होने वाला पति करीब डेढ़ साल से शादीशुदा महिला से इश्क लड़ा रहा है यह राज खुद उसकी प्रेेमिका ने फोन कर बताया। दूल्हन ने फोन पर प्रेमिका के कॉल और मैसेज दिखाए और थाने जाकर पुलिस से वाक्या बताया।

कंपू के मैरिज गार्डन में सोमवार को गुढागुढी का नाका निवासी युवती की गिर्राज से शादी थी। शादी की रस्में सलीके से हो गईं। विदा होना बाकी थी तब दुल्हन ने शादी तोड़ दी। घराती और बारातियों को बताया, गिर्राज उसे धोखा दे रहा है। राजस्थान निवासी पूजा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। लगुन फलदान से एक दिन पहले पूजा ने खुद उसे फोन कर गिर्राज से इश्क का खुलासा किया था। हालांकि उसने पूजा की बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन गिर्राज नहीं सुधरा, पूजा को होने वाली दुल्हन के फोटो भेजता रहा। उससे फोन पर बात करते वक्त भी पूजा को कांफ्रेंस पर लेकर दोनों के बीच की बातें भी सुनाता था।

सबूत थमाए , बोली नहीं करुंगी शादी

मैरिज गार्डन में गिर्राज के इश्क का खुलासा कर सजीधजी दुल्हन थाने पहुंच गई। गिर्राज और उसकी प्रेमिका के बीच बातचीत की रेकार्डिंग, मैसेज पुलिस को थमा दिए। माजरा सुनकर दूल्हे गिर्राज और उसके परिजन को भी पुलिस ने थाने बुला लिया करीब दो घंटे तक थाने पर दोनों पक्षों के बीच हंगामा चला इश्क का राज खुलने पर गिर्राज ने फिर कसमें खाईं दलीलें दीं कि वह प्रेमिका से अब कोई नाता नहीं रखेगा। लेकिन दुल्हन उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई।

काउंसलिंग कराई, नहीं मानी दुल्हन

शादी की रस्मों के बीच दूल्हे की प्रेमिका ने दुल्हन को मैसेज और फोटो भेजे थे। उन्हें देखकर दुल्हन भडक़ गई। उसने शादी से साफ मना कर दिया। दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी कराई। दुल्हन का आरोप था होने वाला पति धोखेबाज है। उसके साथ नहीं जाएगी तो दोनों पक्षों को समझा कर बात वहीं खत्म कराई।
अमरसिंह सिकरवार कंपू थाना टीआइ

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 06:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मंडप में खुला दूल्हे का इश्क, शादी से मुकरी दुल्हन बैरंग लौटाई बारात

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

व्हाट्सएप-टेलीग्राम पर लिंक भेजकर खाते कर रहे खाली, दो महीने में प्रदेश में 113 और ग्वालियर में 9 मामले

ग्वालियर

देखो किला… और पर्स खाली: ई-रिक्शा के सफर में हीरे की दो अंगूठियां उड़ाईं

मुसाफिर बनकर बैठी युवती ने बातों में उलझाकर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से तलाश में जुटी पुलिस
समाचार

“दोषी अफसरों को बचाने में जुटा सिस्टम?” हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, मुख्य सचिव को करना होगा विचार

ग्वालियर

नीला सिलेंडर’ हुआ अंडरग्राउंड, ब्लैक में 2500 का भाव! इंडियन ऑयल ने आपूर्ति भी बंद की

ग्वालियर

पढ़े आज आपके घर की बिजली गुल तो नहीं रहेगी

आधे शहर की बिजली गुल रहेगी
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.