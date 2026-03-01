मंडप में खुला दूल्हे का इश्क, शादी से मुकरी दुल्हन बैरंग लौटाई बारात

कंपू के मैरिज गार्डन में सोमवार को गुढागुढी का नाका निवासी युवती की गिर्राज से शादी थी। शादी की रस्में सलीके से हो गईं। विदा होना बाकी थी तब दुल्हन ने शादी तोड़ दी। घराती और बारातियों को बताया, गिर्राज उसे धोखा दे रहा है। राजस्थान निवासी पूजा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। लगुन फलदान से एक दिन पहले पूजा ने खुद उसे फोन कर गिर्राज से इश्क का खुलासा किया था। हालांकि उसने पूजा की बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन गिर्राज नहीं सुधरा, पूजा को होने वाली दुल्हन के फोटो भेजता रहा। उससे फोन पर बात करते वक्त भी पूजा को कांफ्रेंस पर लेकर दोनों के बीच की बातें भी सुनाता था।