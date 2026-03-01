पढ़े आज आपके घर की बिजली गुल तो नहीं रहेगी

आधे शहर की बिजली गुल रहेगी
ग्वालियर. सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: राम नगर, नर्मदा कॉलोनी, माधोपुरा, नया एवं पुराना घोसीपुरा, संभाजीराव कॉलोनी, शहीद गेट, रिलायंस पेट्रोल पंप, 60 फुटा रोड, जनकपुरी, आईएटीएस स्कूल के पास, नेहरू कॉलोनी, वनखेंडश्वर नगर, मधवुन कॉलोनी, मोहन नगर, बी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, जीवाजी नगर, न्यू जीवाजी नगर, थाटीपुर चौराहा, मयूर नगर, मयूर मार्केट, श्रीनाथ प्रेस, चंद्रा हास्पिटल।
सुबह 11 से 1 बजे तक: नाला किनारे क्षेत्र, पारदी मोहल्ला, अलीजा बाग कॉलोनी, बृज विहार, गंगवाल फैक्ट्री, सबू की गोठ, डलिया वाला मोहल्ला, अठ पहलू अखाड़ा, कर्नल साहब की ड्योढ़ी, फालका बाजार, राम मंदिर, गस्त का ताजिया, नई सडक़, दानाओली, मोची ओली, कैलाश टॉकीज, वावन पायगा, ऊदाजी की पायगा, शेजवलकर की गली, चित्रगुप्तगंज, शक्कर कॉलोनी, साठे की गोठ, कैथवाली गली, पाटनकर बाजार, छप्पर वाला पुल, जिंसी नाला, फौजदारी मोहल्ला, गुब्बारा फाटक, डीडवाना ओली, कसेरा गली, सराफा पुलिस चौकी तक, सुभाष बाड़ा, गेंडेवाली सडक़, ओल्ड एंड न्यू शांति नगर, जौहरी कॉलोनी, नई सडक़, शेख की बगिया, रामाजी का पुरा, एबी रोड, निम्बाजी की खोह, हर्ष मेडिकल, शिव नगर, घोसीपुरा, कटी घाटी, गिर्राज मंदिर, जनकताल, जाधव कोठी, इस्लामपुरा, सुभाष नगर, पंचवंटी कॉलोनी, पिंजारों की मजिस्द, हनुमान चौराहा, त्रिवेदी निर्सिंग होम तक, जीवाजी गंज, नागदेव गली, एबी रोड, सूबे की पायगा, रामद्वारा, हरे शिव, एबी रोड, सात भाई की गोठ, टोपे वाला मोहल्ला, नारायण कॉलोनी, सांडे बाबा की बगिया, जच्चा खाना, बाई साहब की परेड, लक्ष्मीगंज, एबी रोड, प्रिया बेड फैक्ट्री, नगर निगम वर्कशाप,काका की बगिया, श्मशान घाट, निम्बाजी की खोह, तितुरिया कॉलोनी, अमान का पुरा, जाग्रति नगर, गोपाल वाटिका, डॉ. कमल किशोर, भूरे बाबा की बस्ती, कमानी पुरा, जटारगली, पहाडगढ़़ कोठी, हनुमान चौराहा का क्षेत्र।
सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक: खासगी बाजार, बंजारा शऊ का नाला, छत्री मंडी, खंडेलवाल धर्मशाला, भूरे बाबा की बस्ती, जनकगंज, फ्रूटमंडी, कदम साहब का बाड़ा, ढोलीबुवा का पुल, बाई साहब की परेड, पत्तल वाली गली, गोल पहाडिय़ा, नगर निगम वर्कशॉप।
इन फीडरों से संबंधि क्षेत्र भी रहेंगे बंद
सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक: 33केवी विनय नगर सब स्टेशन, जेसीमिल, डीआरपी लाइन सबस्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर, शंकरपुर, सागरताल, जगनापुरा, लधेड़ी, मानपुर सब-स्टेशन फीडर नंबर-4, 33 केवी बिरला नगर सब स्टेशन से जुड़े उपभोक्ताओं की बिजली बंद रहेगी।
