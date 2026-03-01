9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

पढ़े आज आपके घर की बिजली गुल तो नहीं रहेगी

विकास कार्यों के कारण कर रही बिजली कंपनी शट डाउन

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Mar 09, 2026

आधे शहर की बिजली गुल रहेगी

आधे शहर की बिजली गुल रहेगी

ग्वालियर. सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: राम नगर, नर्मदा कॉलोनी, माधोपुरा, नया एवं पुराना घोसीपुरा, संभाजीराव कॉलोनी, शहीद गेट, रिलायंस पेट्रोल पंप, 60 फुटा रोड, जनकपुरी, आईएटीएस स्कूल के पास, नेहरू कॉलोनी, वनखेंडश्वर नगर, मधवुन कॉलोनी, मोहन नगर, बी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, जीवाजी नगर, न्यू जीवाजी नगर, थाटीपुर चौराहा, मयूर नगर, मयूर मार्केट, श्रीनाथ प्रेस, चंद्रा हास्पिटल।
सुबह 11 से 1 बजे तक: नाला किनारे क्षेत्र, पारदी मोहल्ला, अलीजा बाग कॉलोनी, बृज विहार, गंगवाल फैक्ट्री, सबू की गोठ, डलिया वाला मोहल्ला, अठ पहलू अखाड़ा, कर्नल साहब की ड्योढ़ी, फालका बाजार, राम मंदिर, गस्त का ताजिया, नई सडक़, दानाओली, मोची ओली, कैलाश टॉकीज, वावन पायगा, ऊदाजी की पायगा, शेजवलकर की गली, चित्रगुप्तगंज, शक्कर कॉलोनी, साठे की गोठ, कैथवाली गली, पाटनकर बाजार, छप्पर वाला पुल, जिंसी नाला, फौजदारी मोहल्ला, गुब्बारा फाटक, डीडवाना ओली, कसेरा गली, सराफा पुलिस चौकी तक, सुभाष बाड़ा, गेंडेवाली सडक़, ओल्ड एंड न्यू शांति नगर, जौहरी कॉलोनी, नई सडक़, शेख की बगिया, रामाजी का पुरा, एबी रोड, निम्बाजी की खोह, हर्ष मेडिकल, शिव नगर, घोसीपुरा, कटी घाटी, गिर्राज मंदिर, जनकताल, जाधव कोठी, इस्लामपुरा, सुभाष नगर, पंचवंटी कॉलोनी, पिंजारों की मजिस्द, हनुमान चौराहा, त्रिवेदी निर्सिंग होम तक, जीवाजी गंज, नागदेव गली, एबी रोड, सूबे की पायगा, रामद्वारा, हरे शिव, एबी रोड, सात भाई की गोठ, टोपे वाला मोहल्ला, नारायण कॉलोनी, सांडे बाबा की बगिया, जच्चा खाना, बाई साहब की परेड, लक्ष्मीगंज, एबी रोड, प्रिया बेड फैक्ट्री, नगर निगम वर्कशाप,काका की बगिया, श्मशान घाट, निम्बाजी की खोह, तितुरिया कॉलोनी, अमान का पुरा, जाग्रति नगर, गोपाल वाटिका, डॉ. कमल किशोर, भूरे बाबा की बस्ती, कमानी पुरा, जटारगली, पहाडगढ़़ कोठी, हनुमान चौराहा का क्षेत्र।
सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक: खासगी बाजार, बंजारा शऊ का नाला, छत्री मंडी, खंडेलवाल धर्मशाला, भूरे बाबा की बस्ती, जनकगंज, फ्रूटमंडी, कदम साहब का बाड़ा, ढोलीबुवा का पुल, बाई साहब की परेड, पत्तल वाली गली, गोल पहाडिय़ा, नगर निगम वर्कशॉप।
इन फीडरों से संबंधि क्षेत्र भी रहेंगे बंद
सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक: 33केवी विनय नगर सब स्टेशन, जेसीमिल, डीआरपी लाइन सबस्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर, शंकरपुर, सागरताल, जगनापुरा, लधेड़ी, मानपुर सब-स्टेशन फीडर नंबर-4, 33 केवी बिरला नगर सब स्टेशन से जुड़े उपभोक्ताओं की बिजली बंद रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 09:08 pm

Published on:

09 Mar 2026 09:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पढ़े आज आपके घर की बिजली गुल तो नहीं रहेगी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली मिलन समारोह में सामाजिक एकता का संदेश, यूजीसी कानून का विरोध

होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है
ग्वालियर

MP में कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य, हलफनामे में जानकारी छुपाना पड़ गया भारी

MP High Court
ग्वालियर

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कांग्रेस MLA की विधायकी रद्द कर बीजेपी के पूर्व मंत्री को विजयी घोषित किया

MP High Court declares former minister Ram Niwas Rawat victorious
ग्वालियर

कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, बीजेपी के पूर्व मंत्री को बना दिया MLA, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Congress MLA Mukesh Malhotra's election cancelled by MP High Court
ग्वालियर

शहर की 108 सड़कें जर्जर, आयुक्त भोंडवे, बोले- खराब सड़क बनाई तो एजेंसी ही भरेगी कीमत

ias meeting in gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.