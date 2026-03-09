MP HC का ऐतिहासिक फैसला, विधानसभा चुनाव रद्द, इलेक्शन पीटिशन के ये मामले भी आए चर्चा में

MP High Court: यह मामला तब शुरू हुआ था, जब रामनिवास रावत ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी पूरी तरह से नहीं बताई गई, कई जानकारियां छिपाई गईं। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की और कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए। वहीं आज हाई कोर्ट के फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। लोगों के मन में सवाल उठे कि ऐसा कैसे संभव है? कोर्ट के इस फैसले पर जरूर पढ़ें पत्रिका की ये रिपोर्ट...