लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त कब आएगी? सीएम का ऐलान इस दिन भेजेंगे 1500 रुपए

ताजा और नये अपडेट के मुताबिक सीएम मोहन यादव ने 34वीं किस्त (Ladli Behna Yojana) के रूप में 1500-1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार ये राशि ग्वालियर से सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल सीएम मोहन यादव जल्द ही ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां घाटीगांव में आयोजित किए जा रहे लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे जहां इस योजना की 34वीं किस्त के पैसे योजना की पात्र महिलाओं के खातों में भेजेंगे वहीं घाटीगांव में कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी करेंगे।