11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों अवमानना की कार्रवाई की जाए

सरकारी जमीन से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व विवेक कुमार पोरवाल को नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Mar 11, 2026

सरकारी जमीन से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व विवेक कुमार पोरवाल को नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी सरकारी जमीन के मालिक नहीं बल्कि केवल ट्रस्टी हैं, जिनका कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी वर्षों तक फाइलों को दबाकर बैठे रहे और जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक कर्मचारी पर पूरा दोष डालने की कोशिश की गई। इस तरह की कार्यप्रणाली से यह संदेह पैदा होता है कि कहीं अधिकारी निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर देरी तो नहीं कर रहे। 12 मार्च को याचिका पर फिल से सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा दायर अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताई गई। अदालत ने पाया कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन अधिकारियों की गलती से वर्षों तक मामला लंबित रहा। राज्य सरकार के अधिकारी बार-बार ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे अपील समय पर दाखिल न हो और बाद में देरी के आधार पर मामला खारिज हो जाए। इससे निजी पक्षों को फायदा पहुंचने की आशंका रहती है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि कलेक्टर ग्वालियर की रिपोर्ट के आधार पर केवल कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई, जबकि अन्य अधिकारियों को क्यों जिम्मेदारी से मुक्त किया गया इसका कोई स्पष्ट कारण रिकॉर्ड में नहीं है। राज्य सरकार के जवाब में अस्पष्ट और अधूरी जानकारी दी जा रही है, जिससे न्यायालय को सही स्थिति समझने में कठिनाई हो रही है। क्या है मामला - दीनारपुर में सीलिंग की 9 बीघा जमीन है। सिविल न्यायालय में शासन जमीन का केस हार गया था। इसके बाद 2008 में प्रथम अपील दायर की, लेकिन यह अपील अदम पैरवी में 2012 में खारिज हो गई, लेकिन इस अपील को सुनवाई में लाने के लिए 2019 में आवेदन पेश किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जीएस अहलूवालिया बैंच में चल रही है। कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। 25 हजार के हर्जाने के बाद भी नहीं सुधरे कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष गलत हलफनामा दाखिल कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। पहले भी उन पर 25 हजार रुपए की लागत लगाई जा चुकी है, फिर भी सुधार नहीं हुआ। - कलेक्टर ग्वालियर की रिपोर्ट के आधार पर कुल चार अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया। इनमें से दो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। बाकी दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। - रिपोर्ट में कहा गया कि तत्कालीन एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को 27 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनका जवाब अभी प्राप्त होना बाकी है। -राजस्व निरीक्षक राम सेवक मांझी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 11:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों अवमानना की कार्रवाई की जाए

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

HPV वैक्सीन के बाद किशोरियों को आए चक्कर, उल्टी, कमजोरी भी, अस्पताल में सेहत सुधरी

MP Free HPV Vaccination Campaign
ग्वालियर

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सरकार ने ही खोला पेंडोरा बॉक्स, इसलिए मामले सुनवाई बार-बार टल रही

ग्वालियर

व्हाट्सएप-टेलीग्राम पर लिंक भेजकर खाते कर रहे खाली, दो महीने में प्रदेश में 113 और ग्वालियर में 9 मामले

ग्वालियर

मंडप में खुला दूल्हे का इश्क, शादी से मुकरी दुल्हन बैरंग लौटाई बारात

शादी से मुकरी दुल्हन बैरंग लौटाई बारात
ग्वालियर

देखो किला… और पर्स खाली: ई-रिक्शा के सफर में हीरे की दो अंगूठियां उड़ाईं

मुसाफिर बनकर बैठी युवती ने बातों में उलझाकर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से तलाश में जुटी पुलिस
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.