10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

देखो किला… और पर्स खाली: ई-रिक्शा के सफर में हीरे की दो अंगूठियां उड़ाईं

मुसाफिर बनकर बैठी युवती ने बातों में उलझाकर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से तलाश में जुटी पुलिस

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Mar 10, 2026

मुसाफिर बनकर बैठी युवती ने बातों में उलझाकर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से तलाश में जुटी पुलिस

मुसाफिर बनकर बैठी युवती ने बातों में उलझाकर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से तलाश में जुटी पुलिस

मुसाफिर बनकर बैठी युवती ने बातों में उलझाकर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से तलाश में जुटी पुलिस

ग्वालियर। ई-रिक्शा के सफर में देवरानी-जेठानी को बड़ी चपत लग गई। रिक्शा में मुसाफिर बनकर बैठी एक युवती ने बातों में फंसाकर उनके पर्स से हीरे की दो अंगूठियां उड़ा लीं और उनकी नजरों के सामने ही ई-रिक्शा से उतरकर फरार हो गई। घटना के बाद पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर युवती की पहचान करने में जुटी है।

सेवानगर निवासी छाया (45) पत्नी उमेश यादव ने पुलिस को बताया कि उनकी हीरे की अंगूठी छोटी करानी थी। इसके लिए रविवार दोपहर वह अपनी जेठानी सुधा और बहन विनय यादव के साथ सराफा बाजार जा रही थीं। नाप के लिए दूसरी हीरे की अंगूठी भी साथ रखी थी। दोनों अंगूठियां सुधा के पर्स में रखी हुई थीं।

दोपहर करीब 12:30 बजे तीनों महिलाएं सेवानगर से ई-रिक्शा में बैठकर बाजार के लिए निकलीं। रिक्शा कुछ दूर ही पहुंचा था कि सफेद सूट पहने एक युवती उसमें आकर बैठ गई। युवती ने चेहरे पर दुपट्टा बांध रखा था और वह सुधा के पास बैठ गई।

बातों में उलझाकर की चोरी
पड़ाव थाना टीआई शैलेन्द्र भार्गव के मुताबिक युवती रिक्शा में बैठकर इधर-उधर की बातें करने लगी। उसने सुधा से कहा, “देखो कितनी ऊंची इमारतें हैं।” फिर उसने सिर घूमने का नाटक करते हुए कहा, “देखो, किला घूम रहा है।” उसकी बातों में आकर तीनों महिलाएं रिक्शा से बाहर देखने लगीं। इसी दौरान युवती ने मौका पाकर सुधा के हाथ में पकड़े पर्स की चेन खोल ली और उसमें रखी हीरे की दोनों अंगूठियां निकाल लीं।

रिक्शा से उतरकर हो गई गायब
अंगूठियां चुराने के बाद युवती जीडीए ऑफिस के पास ई-रिक्शा से उतरकर वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद जब महिलाओं ने पर्स देखा तो अंगूठियां गायब थीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर युवती की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 05:45 pm

Hindi News / News Bulletin / देखो किला… और पर्स खाली: ई-रिक्शा के सफर में हीरे की दो अंगूठियां उड़ाईं

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

एमपी के प्रसिद्ध संत को हनीट्रैप में फंसाने की साजिश, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला को बुलाया

Conspiracy hatched against Ujjain's famous saint Mahamandaleshwar Shanti Swaroopanand Maharaj
उज्जैन

उद्योग क्षेत्र में ग्रीन बफर जोन की दीवार तोड़ी, पेड़ काटकर नामोनिशान मिटाया

भिवाड़ी

एमएमसीएफ अवॉर्ड्स 2026: सेवा, साहस और विरासत को सम्मानित करने की परंपरा

Award funtion
समाचार

बर्ड विलेज मेनार से लौटे प्रवासी पक्षी, अब उत्तर की ओर बढ़ रही उड़ान !

उदयपुर

म्यूल अकाउंट्स का जाल, ‘कोटेक महिंद्रा’ बैंक के खातों से करोड़ों का फ्रॉड

mule accounts
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.