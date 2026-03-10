देखो किला… और पर्स खाली: ई-रिक्शा के सफर में हीरे की दो अंगूठियां उड़ाईं

बातों में उलझाकर की चोरी

पड़ाव थाना टीआई शैलेन्द्र भार्गव के मुताबिक युवती रिक्शा में बैठकर इधर-उधर की बातें करने लगी। उसने सुधा से कहा, “देखो कितनी ऊंची इमारतें हैं।” फिर उसने सिर घूमने का नाटक करते हुए कहा, “देखो, किला घूम रहा है।” उसकी बातों में आकर तीनों महिलाएं रिक्शा से बाहर देखने लगीं। इसी दौरान युवती ने मौका पाकर सुधा के हाथ में पकड़े पर्स की चेन खोल ली और उसमें रखी हीरे की दोनों अंगूठियां निकाल लीं।