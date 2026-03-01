एमपी के प्रसिद्ध संत को हनीट्रैप में फंसाने की साजिश, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला को बुलाया

Ujjain- एमपी के एक प्रसिद्ध संत को हनीट्रैप में फंसाने का षड़यंत्र रचा गया। उन्हें दुष्कर्म के झूठे केस में फांसकर ब्लैकमेलिंग करने की साजिश बुनी गई हालांकि पुलिस की सतर्कता से मामले का पर्दाफाश हो गया। प्रसिद्ध संत व उज्जैन Ujjain के चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज के लिए यह साजिश रची गई थी। उन्हें हनीट्रैप में फंसाने के लिए एक महिला को बनारस से बुला भी लिया गया था। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज पर झूठा आरोप लगाने का उसपर दबाव डाला जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक पूर्व साध्वी मंदाकिनी पुरी और घनश्याम पटेल पर FIR दर्ज कर ली है। उनसे जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क का पता लगाने मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है।