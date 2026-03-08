MP में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के हॉकी मैच, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान

सीएम डॉ. यादव ने कहा, उज्जैन को खेल मैदानों की एक के बाद एक सौगाते मिल रही है। सबसे पहले खेल मैदान के लिए 8.71 हेक्टेयर (21.77 एकड़) भूमि खेल विभाग व खिलाडियों की दिलवाई गई। उसके बाद एथलेटिक सिंथेटिक्स ट्रेक जो 7.22 करोड़, लॉन टेनिस सिन्थेटिक मैदान व ग्रास से निर्मित फुटबॉल मैदान, 11.43 करोड़ से निर्मित राजमाता सिंधिया बहुउद्देशीय खेल परिसर जिसमें आधुनिक रूप से निर्मित शूटिंग रेंज, बेडमिंटन हॉल, मल्लखंब, जिम्नेशियम हॉल जिसमें 1.50 करोड़ के उपकरण की सौगात शहरवासियों को दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां स्थापित की गई है। इसी का परिणाम है कि पूर्व में जहां मप्र के खिलाड़ी एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में मात्र प्रतिभागिता कर पाते थे, अब पदक भी जीत रहे।