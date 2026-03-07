सीएम का बड़ा ऐलान, इंदौर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में शामिल होगी ये तहसील, 150 करोड़ में होगा विकास

इंदौर में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 2585 पर खरीदने के साथ 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी देंगे। गेहूं 2625 रुपए में खरीदा जाएगा। खेती के लिए दिन में बिजली देने का प्रयास रहेगा। डॉ. यादव एयरपोर्ट पर शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों को बधाई दी। वहीं खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने पंजीयन तिथि को 7 से बढ़ा कर 10 मार्च कर दिया है। (MP News)