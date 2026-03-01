शादी से दो महीने पहले उठी युवक की अर्थी, 10 दिन तक लड़ी मौत से जंग

पुलिस ने बताया कि बंटी कुशवाह (27) नव जीवन कॉलोनी छोला का रहने वाला था। निजी कपड़े की दुकान में काम करता था और परिवार में अकेला कमाने वाला था। बंटी 24 फरवरी को अपने दो दोस्तों के साथ कार से रिश्तेदार की शादी में शामिल होने ललितपुर गया था। 25 फरवरी को शादी से लौटते समय चंदेरी-ललितपुर बॉर्डर के पास उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय कार में तीन लोग सवार थे। जिनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई थीं और बंटी गंभीर रूप से घायल हुआ था।