40 किमी पास आ जाएंगे एमपी के दो प्रमुख शहर, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

सिंहस्थ 2028 का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस महा आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रतलाम से उज्जैन आने वाले श्रद्धालु मुख्यत: बदनावर-बड़नगर मार्ग से आवागमन करते हैं जिसकी कुल लंबाई करीब 115 किमी है। प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग की कुल लंबाई करीब 74 किमी है जोकि वर्तमान प्रचलित मार्ग की तुलना में करीब 40 किमी कम है। इससे यात्रा की दूरी एवं समय दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी। मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव भी कम होगा। नई सड़क से सिंहस्थ 2028 के आयोजन में भी सुविधा होगी।