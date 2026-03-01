43 लाख रुपये लेकर दिया धोखा, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से प्लॉट बेचा

फरियादी शबनम जहां व उनके पति ने जब कुछ दिन बाद प्लॉट पर कब्जा लेने के लिए फेंसिंग करवाई। तब एक अन्य व्यक्ति ने वहां पहुंचकर विवाद किया और बताया कि प्लॉट पहले से ही उसकी पत्नी के नाम पर खरीदा जा चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने असली मालिक के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर धोखाधड़ी की थी। इसके बाद कोहेफिजा थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने माना कि तीनों आरोपियों ने मिलकर आपराधिक साजिश रची और फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट बेचकर धोखाधड़ी की। कोर्ट ने साद इफ्तेखार उर्फ गोल्डी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास, पत्नी फरनाज इफ्तेखार को पांच वर्ष के कठोर कारावास और आगा मोहम्मद खान को दो से चार वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।