आखिरी पेपर देकर निकल रहे 10वीं के छात्र की परीक्षा केन्द्र के गेट पर हत्या

जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब एक घंटे तक ऋषि का इलाज किया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बेटे की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां का करुण क्रंदन सुनकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। परिजनों को मृतक के दोस्तों ने बताया कि कुछ दिन पहले परीक्षा के दौरान ऋषि का कुछ सहपाठियों से विवाद हो गया था। उसी दौरान आरोपियों ने उसे धमकी दी थी कि आखिरी पेपर के दिन उसे देख लेंगे। सीएसपी एचआर पांडे के मुताबिक इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अब तक छह लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से अधिकांश नाबालिग बताए जा रहे हैं। कुछ आरोपी स्वयं भी दसवीं के छात्र हैं, जिन्होंने पेपर देने के तुरंत बाद इस वारदात को अंजाम दिया।