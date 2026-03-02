चुपके से हुई मुखबिरी…3 एकड़ में फल व फूल के बीच लहलहा रहा थी ‘अफीम’

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चौकी इमलिया व थाना तेजगढ़ की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। पुलिस जांच में खेतों के बीच लगभग ढाई से तीन एकड़ भूमि पर अफीम की फसल पाई गई, जिसमें फल व फूल भी लगे हुए थे। प्राथमिक तस्दीक के बाद इसे अवैध अफीम की खेती होना पाया गया। अफीम की अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है, जिसका सही आंकलन संपूर्ण जङती होने के बाद किया जाना अधिकारी कह रहे हैं।