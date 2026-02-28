28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

दमोह

घर के पास चबूतरे पर खेल रहे 5 साल के मासूम की पत्थर पटककर हत्या

mp news: गांव के ही युवक ने मासूम की हत्या की, घटना से गांव में फैली सनसनी।

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Shailendra Sharma

Feb 28, 2026

damoh

5 year old boy killed by stone attack accused arrested

mp news: मध्यप्रदेश के दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलुवा पट्टी गांव में शनिवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 5 वर्षीय मासूम बच्चे की पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम शाम के वक्त घर के पास ही चबूतरे पर खेल रहा था तभी गांव के ही एक युवक ने उसके सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए।

पत्थर पटकर मासूम की हत्या

मृतक बालक देवेंद्र पिता भगत सिंह उम्र 5 वर्ष, शाम को घर के पास चबूतरे पर खेल रहा था। इसी दौरान गांव के ही युवक सतीश ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके सिर पर पत्थर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बालक को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई मनीष कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद शव को जिला अस्पताल स्थित शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी

मृतक के दादा रूप सिंह ने बताया कि हमले के कारणों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घटना के पीछे की वजह फिलहाल रहस्य बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे बनवार चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी सतीश से पूछताछ कर हत्या के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

Published on:

28 Feb 2026 10:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / घर के पास चबूतरे पर खेल रहे 5 साल के मासूम की पत्थर पटककर हत्या

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

