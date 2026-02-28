घर के पास चबूतरे पर खेल रहे 5 साल के मासूम की पत्थर पटककर हत्या

मृतक बालक देवेंद्र पिता भगत सिंह उम्र 5 वर्ष, शाम को घर के पास चबूतरे पर खेल रहा था। इसी दौरान गांव के ही युवक सतीश ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके सिर पर पत्थर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बालक को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई मनीष कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद शव को जिला अस्पताल स्थित शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।