पानी के साथ आ रहे पक्षियों के पंख, फोटो सोशल मीडिया पर डाली

दमोह. शहर की पानी की टंकियों की सफाई हुए अभी एक महीना ही बीता है कि अब फिर से पानी में कचरा आने की शिकायत सामने आने लगी है। ताजा मामला मांगज वार्ड ५ लोको से सामने आया है, जहां रहने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर फोटो डालकर दावा किया जा रहा है कि नगरपालिका की पेयजल लाइन से पक्षियों के के पंख व हड्डियों के बारीक टुकड़े आ रहे हैं।