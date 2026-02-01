दमोह कलेक्टर ऑफिस के गेट पर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, घंटे भर चला हंगामा



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची सक्रिय और कुछ देर बाद स्वयं कलेक्टर सुधीर कोचर मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक से बातचीत कर उसे समझाइश दी और सुरक्षित नीचे उतरवाया। कलेक्टर के अनुसार युवक शराब के नशे में था।

बताया गया है कि युवक समीपी ग्राम तिदनी का निवासी है, जिसका नाम मेवा सिंह बताया गया है, जो पारिवारिक विवाद से परेशान था। उसकी पत्नी मायके चली गई है और ससुराल पक्ष द्वारा बच्चों को भी उसके पास नहीं भेजा जा रहा है। इसी समस्या को लेकर वह दिनभर कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों से मिलने का प्रयास करता रहा।