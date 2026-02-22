Damoh News : देहात थाना से पुलिस अभिरक्षा से भागा आरोपी, रात में पकड़कर लाई थी पुलिस



प्रकरण में बताया कि देहात थाना क्षेत्र के केशवनगर निवासी गर्ग परिवार के यहां बीते माहों में बड़ी चोरी हुई थी। जो 25 लाख से अधिक की बताई गई थी। मामले में पुलिस ने आदतन चोर व बदमाश जयराम को बीते माह गिरफ्तार कर लिया था। जिसके पास से कुछ मशरुका जब्त हुआ था, जबकि सह आरोपी जयराम का पिता संतोष काछी फरार था। कार्रवाई से अंसुष्ट गर्ग ने एसपी कार्यालय में अन्य आरोपी को पकडऩे की शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने शनिवार की रात आरोपी संतोष काछी को उसके निवास के पास से पकड़ा था और देहात थाना लेकर पहुंचे थे। रात में संतोष से पूछताछ की गई और बयान आदि भी लिए गए। साथ ही गायब मशरुका के संबंध में भी पूछताछ की गई। इसके बाद रात में उसे थाने में ही अभिरक्षा में रखा गया था।