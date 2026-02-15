दमोह में जर्जर स्कूल भवन में आग से हड़कंप, पास रहने वालों ने किया अलर्ट



यहां मौजूद लोगों ने बताया कि रात से आग लगी थी। दोपहर में आग और बढ़ गई। स्कूल से लगे हुए अनेक मकान और आसपास मुख्य बाजार भी है। ऐसे में आग बढ़ती देख और प्रशासन की टीम की देरी के कारण डर बढ़ गया था। प्रशासनिक टीम ने बताया कि यहां जर्जर हो चुके परिसर के दो कमरों में कुछ किताबें रखी थी, फर्नीचर रखा था, जबकि डीपीसी ऑफिस का 10 से 12 साल पुराना रेकॉर्ड रखा गया था। जो कि जलकर पूरी तरह राख हो गया है। बीआरसी दमोह को बचे हुए रेकॉर्ड को सुरक्षित रखवाने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर के माध्यम से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसपर प्राचार्य,बीइओ, बीआरसी को तत्काल मौके पर भेजा गया। आग से कुछ पुस्तकें, डीपीसी ऑफिस का रेकॉर्ड, फर्नीचर और दस्तावेज जले हैं। पंचनामा बनाकर जांच कराई जा रही है, आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है।

एसके नेमा, डीइओ दमोह