मंदिर जा रहे दंपति की कार पुल से नदी में गिरी, पति बचा; पत्नी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी व गोताखोर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। समाचार लिखे जाने तक कार में सवार महिला सपना का कोई सुराग नहीं मिला है। सुनील के पिता ने बताया कि मंगलवार के चलते बहू और बेटा बकायन मंदिर शाला दर्शन करने के लिए जा रहा थे। घटना की खबर लगते ही वह तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि सुनील की नरसिंहगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान है और उसकी दो बेटियां हैं। लेकिन, बेटियां घर पर दादी के पास ही रुक गई थीं। घटना मंगलवार करीब साढ़े चार बजे की बताई गई है। सीएसपी एचआर पांडेय ने बताया कि कार को क्रेन और रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकालने का प्रयास जारी है और महिला की तलाश की जा रही है।