दमोह

मंदिर जा रहे दंपति की कार पुल से नदी में गिरी, पति बचा; पत्नी की तलाश जारी

mp news: छतरपुर स्टेट हाइवे पर नरसिंहगढ़ के समीप सुनार नदी के चैनपुरा पुल पर हादसा।

दमोह

Shailendra Sharma

Feb 17, 2026

damoh

car falls into sunar river near chanpura bridge wife missing

mp news: मध्यप्रदेश के दमोह में बड़ा हादसा हुआ है। दमोह जिला मुख्यालय से करीब 18 किमी दूर छतरपुर स्टेट हाइवे पर सुनार नदी के चैनपुरा पुल शुरू होने से ठीक पहले तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे नदी में जा गिरी।घटना के बाद कार चालक किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी से बाहर आ गया, लेकिन कार में मौजूद महिला जो कार चालक की पत्नी है, उसका अब तक सुराग नहीं मिला है। रेस्क्यू टीम नदी में कार और महिला की तलाश में जुटी हुई है।

नदी में गिरी कार

पुलिस ने बताया कि नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले कल्याण पुरा गांव निवासी सुनील उर्फ अनिल अहिरवार (32 वर्ष) अपनी पत्नी सपना अहिरवार के साथ बटियागढ़ के समीप बकायन गांव स्थित भगवान ईमला वाले हनुमान मंदिर शाला जा रहे थे। चैनपुरा पुल शुरू होने से ठीक पहले कार अनियंत्रित हुई और पुल से सीधा नदी में जा गिरी। जैसे ही कार नदी में गिरी, तो कार चालक सुनील किसी तरह कार से बाहर आने में सफल हो गए और कार की छत पर चढ़ गए। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और मदद कर नदी से बाहर निकाल लिया। लेकिन कार में सवार पत्नी सपना को नहीं बचाया जा सका। कुछ ही मिनटों में कार डूबकर नदी की तलहटी में पहुंच गई।

नदी में कार की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी व गोताखोर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। समाचार लिखे जाने तक कार में सवार महिला सपना का कोई सुराग नहीं मिला है। सुनील के पिता ने बताया कि मंगलवार के चलते बहू और बेटा बकायन मंदिर शाला दर्शन करने के लिए जा रहा थे। घटना की खबर लगते ही वह तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि सुनील की नरसिंहगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान है और उसकी दो बेटियां हैं। लेकिन, बेटियां घर पर दादी के पास ही रुक गई थीं। घटना मंगलवार करीब साढ़े चार बजे की बताई गई है। सीएसपी एचआर पांडेय ने बताया कि कार को क्रेन और रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकालने का प्रयास जारी है और महिला की तलाश की जा रही है।

