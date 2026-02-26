पल्सर की जगह स्प्लेंडर मिली तो दूल्हे ने रोक दी बारात, शादी के लिए रखी ये शर्त

MP News: दहेज की मांग को लेकर एक शादी ऐन वक्त पर टूट गई। शादी से पहले दूल्हे पक्ष ने दहेज में पल्सर बाइक (Pulsar Bike) की शर्त रखी थी, लेकिन जब वधु पक्ष ने स्पलेंडर बाइक (Splendor Bike) दी तो दूल्हा बारात लाने से ही मुकर गया। 12 फरवरी को बारात आनी थी और वधु पक्ष पूरी तैयारी के साथ इंतजार करता रहा, लेकिन बारात नहीं पहुंची। रिश्तेदार और मेहमान मौजूद रहे, लेकिन दूल्हे के इनकार से शादी टूट गई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और दहेज में दिए गए सामान को वापस दिलाने की मांग की।