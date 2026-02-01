दूल्हा को पल्सर की जगह भेज दी स्पलेंडर, नहीं आई बारात

धरी गई बारात की तैयारियां

लड़की के परिजन रत्नेश अहिरवार ने बताया कि वह नोहटा थाना क्षेत्र के सगरा रीछई का निवासी है। उनकी भतीजी का विवाह जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र के गोसलपुर में शैलेेंद्र से तय हुआ था। लगुन में उनके द्वारा ५१ हजार रुपए, शादी के सूट और परिजनों के कपड़े लिए रुपए और एक स्पलेंडर बाइक दी थी। उतने समय सब ठीक था। शादी के कार्ड बंट गए थे और बारात १२ फरवरी को आना थी, लेकिन इसी बीच शैलेंद्र व उनके पिता ने स्पलेंडर की जगह पल्सर और ४ लाख नकद की मांग बढ़ा दी। आगे करने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने बारात नहीं लाने कह दिया और १२ को वह बारात लेकर भी नहीं आए। जबकि उनके पूरे रिश्तेदार आ चुके थे।