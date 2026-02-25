2026 की नई मतदाता सूची कबाड़ी को बेच दी, प्रशासन जांच में जुटा

Damoh voter list controversy: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने एसआइआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 2026 की नवीन मतदाता सूची कथित तौर पर कबाड़ में मिली है। मामला दमोह जिले के हटा के हिंडोरिया बस स्टैंड क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बड़ी मात्रा में 2026 की नई वोटर लिस्ट कबाड़ी के पास देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही इसकी जानकारी फैली, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इन लोगों ने मतदाता सूची के पन्नों को 2026 की नई मतदाता सूची बताया है।