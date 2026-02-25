25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

बीना-कटनी रूट पर भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए दो नई ट्रेन

बीना-कटनी रूट पर भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए दो नई ट्रेन दमोह, सागर के यात्रियों को मिलेगा लाभ, सिंगरौली, ब्योहारी और धनबाद के लिए सीधी कनेक्टिविटी

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Feb 25, 2026

बीना-कटनी रूट पर भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए दो नई ट्रेन दमोह, सागर के यात्रियों को मिलेगा लाभ, सिंगरौली, ब्योहारी और धनबाद के लिए सीधी कनेक्टिविटी

बीना-कटनी रूट पर भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए दो नई ट्रेन दमोह, सागर के यात्रियों को मिलेगा लाभ, सिंगरौली, ब्योहारी और धनबाद के लिए सीधी कनेक्टिविटी

दमोह. यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भोपाल और धनबाद के मध्य एक जोड़ी नई ट्रेन सप्ताह में तीन दिन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही चोपन और भोपाल के मध्य भी एक जोड़ी नई ट्रेन साप्ताहिक का परिचालन किया जाएगा। जिसका विधिवत शुभारंभ मंगलवार को भोपाल में किया गया है। गाड़ी संख्या 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन व गाड़ी सं. 11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस का परिचालन होगा। भोपाल से यह ट्रेन सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, गुरुवार व शुक्रवार को तथा धनबाद से प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शनिवार को किया जाएगा।

इस तरह रहेगा भोपाल- धनबाद एक्सप्रेस का रूट
गाड़ी सं.11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस भोपाल से 20.55 बजे चलकर बीना-दमोह-कटनी मुड़वारा के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन उसी रात 12.8 पर सागर होते हुए 1.13 बजे दमोह पहुंचेगी। जबकि अगले दिन 08.45 बजे सिंगरौली, 10.20 बजे चोपन, 11.20 बजे रेणुकूट ,12.35 बजे गढ़वा, 13.20 बजे डालटनगंज, 14.52 बजे टोरी, 17.05 बजे रांची रोड, 6.3 पर बोकारो होते हुए रात 8.20 बजे धनबाद पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस धनबाद से 07.20 बजे चलकर 09.45 बजे रांची रोड, 11.20 बजे टोरी, 12.46 बजे डालटनगंज, 13.35 बजे गढ़वा, 15.08 बजे रेणुकूट, 16.05 बजे चोपन, 18.50 बजे सिंगरौली, ९.२८ पर ब्योहारी होते हुुए रात ११.५५ पर कटनी मुड़वारा पहुंचेगी। जबकि रात 1.28 पर दमोह होते हुए 2.28 पर सागर पहुंचेगी। ट्रेन अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 7.00 बजे भोपाल पहुंचेगी।

भोपाल-चोपन साप्ताहिक का ऐसा रहेगा रूट
गाड़ी संख्या 11633/11634 भोपाल-चोपन-भोपाल एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन भोपाल से एक मार्च से सप्ताह के प्रत्येक रविवार को तथा चोपन से दो मार्च से सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। यह ट्रेन भोपाल से 20.55 बजे चलकर बीना-दमोह- कटनी मुड़वारा के रास्ते चलेगी। रात 12.8 बजे सागर होते हुए 1.13 पर दमोह पहुंचेगी। ट्रेन ब्योहारी होते हुए अगले दिन सुबह 08.45 बजे सिंगरौली, 09.03 बजे करैला रोड सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 10.50 बजे चोपन पहुंचेगी। वापसी में 11634 चोपन-भोपाल एक्सप्रेस 17.10 बजे चलकर 18.20 बजे करैला रोड एवं 18.50 बजे सिंगरौली, 9.28 पर ब्योहारी होते हुए 11.55 पर कटनी मुड़वारा, 1.28 पर दमोह होते हुए 2.28 पर सागर पहुंचेगी। यह ट्रेन अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / बीना-कटनी रूट पर भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए दो नई ट्रेन

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Damoh News : देहात थाना से पुलिस अभिरक्षा से भागा आरोपी, रात में पकड़कर लाई थी पुलिस

शौच क्रिया के लिए लेकर गए थे, इसी दौरान खेत की ओर भागा, शाम तक नहीं चला पता
दमोह

मंदिर जा रहे दंपति की कार पुल से नदी में गिरी, पति बचा; पत्नी की तलाश जारी

damoh
दमोह

2 दिन पहले मां से बिछड़ा था बाघ, अब दुर्गावती टाईगर रिजर्व में मिला शव

damoh news
दमोह

दमोह में जर्जर स्कूल भवन में आग से हड़कंप, पास रहने वालों ने किया अलर्ट

Damoh Fire Manganj School
दमोह

केन-बेतवा लिंक से 300 गांवों को मिलेगा पानी, CM का बड़ा ऐलान

दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.