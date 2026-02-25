बीना-कटनी रूट पर भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए दो नई ट्रेन

इस तरह रहेगा भोपाल- धनबाद एक्सप्रेस का रूट

गाड़ी सं.11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस भोपाल से 20.55 बजे चलकर बीना-दमोह-कटनी मुड़वारा के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन उसी रात 12.8 पर सागर होते हुए 1.13 बजे दमोह पहुंचेगी। जबकि अगले दिन 08.45 बजे सिंगरौली, 10.20 बजे चोपन, 11.20 बजे रेणुकूट ,12.35 बजे गढ़वा, 13.20 बजे डालटनगंज, 14.52 बजे टोरी, 17.05 बजे रांची रोड, 6.3 पर बोकारो होते हुए रात 8.20 बजे धनबाद पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस धनबाद से 07.20 बजे चलकर 09.45 बजे रांची रोड, 11.20 बजे टोरी, 12.46 बजे डालटनगंज, 13.35 बजे गढ़वा, 15.08 बजे रेणुकूट, 16.05 बजे चोपन, 18.50 बजे सिंगरौली, ९.२८ पर ब्योहारी होते हुुए रात ११.५५ पर कटनी मुड़वारा पहुंचेगी। जबकि रात 1.28 पर दमोह होते हुए 2.28 पर सागर पहुंचेगी। ट्रेन अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 7.00 बजे भोपाल पहुंचेगी।