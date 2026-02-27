कोटा-जबलपुर के बीच दो-दो ट्रिप चलेगी होली स्पेशल ट्रेन



गाड़ी संख्या 09806 कोटा-जबलपुर होली स्पेशल ट्रेन का संचालन १ और ३ मार्च को कोटा स्टेशन से 18.30 बजे प्रस्थान कर 19.05 बजे अंता, 19.25 बजे बारां, 19.48 बजे अटरू, 20.03 बजे सालपुरा, 20.18 बजे छबड़ा गुगोर, 21.18 बजे रुठियाई, 21.50 बजे गुना, 22.40 बजे अशोकनगर पहुंचकर अगले दिन मध्यरात्रि 00.20 बजे बीना मालखेड़ी जंक्शन, 01.20 बजे सागर, 03.00 बजे दमोह पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 5.00 बजे कटनी मुड़वारा एवं 6.05 बजे सिहोरा रोड पहुंचकर सुबह 061 55 बजे जबलपुर पहुंचेगी।