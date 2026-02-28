दमोह में दिल दहला देने वाली वारदात, 9 माह की मासूम से हैवानियत, पड़ोसी निकला दरिंदा

मामले को लेकर एएसपी सुजीत सिंह भदोरिया का कहना है कि, नोहटा थाना क्षेत्र में 9 माह की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। परिजन की सहायता से बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं, दूसरी तरफ फरार आरोपी की तलाश के लि टीमें गठित की गई हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही, बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।