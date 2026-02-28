MP में यहां बम जैसा फटा गैस सिलेंडर, छत तोड़कर निकला बाहर, भरभराकर गिरा घर

Gas Cylinder Blast: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक चौंकाने वाला हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। मगरोन थाना क्षेत्र के बेली गांव में घरेलू गैस सिलेंडर में हुए जोरदार विस्फोट से तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। (MP News)