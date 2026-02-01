27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

एग्जाम देकर लौट रही छात्रा से हुई छेड़छाड़, नाबालिग ने खाया जहर; हालत गंभीर

MP News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नाबालिग ने छेड़छाड़ से परेशान होकर जहर खा लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

दमोह

image

Himanshu Singh

Feb 27, 2026

damoh news

MP News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा के गैसाबाद थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से तंग आकर एक परेशान नाबालिग ने जहर खा लिया। प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को गंभीर हालत में दमोह अस्पताल रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पेपर देकर छात्रा साइकिल से घर लौट रही थी, तभी स्कूल के ही एक साथी छात्र ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। बताया जा रहा है कि उक्त छात्र पहले भी इस प्रकार की हरकत कर चुका था, जिसकी शिकायत स्कूल शिक्षकों से की गई थी, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।

घर पहुंचते ही खाया जहर

इधर, परेशान हो चुकी छात्रा ने खुदकुशी का मन बनाया और स्कूल से घर पहुंचते ही कीटनाशक दवा गटक ली। जब परिजनों को इसकी जानकारी लगी, तो वह तत्काल छात्रा को सिविल अस्पताल हटा लेकर पहुंचे और घटना की सूचना डायल 112 पर दी।

वहीं, सूचना मिलने पर तहसीलदार आलोक जैन, पटवारी अनिल शुक्ला अस्पताल पहुंचे और छात्रा से घटना की जानकारी ली। इसी बीच हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने छात्रा को जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया। फिलहाल, मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / एग्जाम देकर लौट रही छात्रा से हुई छेड़छाड़, नाबालिग ने खाया जहर; हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा-जबलपुर के बीच दो-दो ट्रिप चलेगी होली स्पेशल ट्रेन

रेल यात्रियों को मिलेगा फायदा
दमोह

पानी के साथ आ रहे पक्षियों के पंख, फोटो सोशल मीडिया पर डाली

पानी के साथ आ रहे पक्षियों के पंख, फोटो सोशल मीडिया पर डाली
दमोह

दमोह कलेक्टर ऑफिस के गेट पर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, घंटे भर चला हंगामा

दमोह

पल्सर की जगह स्प्लेंडर मिली तो दूल्हे ने रोक दी बारात, शादी के लिए रखी ये शर्त

groom called off wedding after receiving Splendor instead of Pulsar bike in dowry mp news
दमोह

दूल्हा को पल्सर की जगह भेज दी स्पलेंडर, नहीं आई बारात

लड़की पक्ष पहुंचा शिकायत करने, दहेज लोभियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.