एग्जाम देकर लौट रही छात्रा से हुई छेड़छाड़, नाबालिग ने खाया जहर; हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पेपर देकर छात्रा साइकिल से घर लौट रही थी, तभी स्कूल के ही एक साथी छात्र ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। बताया जा रहा है कि उक्त छात्र पहले भी इस प्रकार की हरकत कर चुका था, जिसकी शिकायत स्कूल शिक्षकों से की गई थी, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।