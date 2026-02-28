नर्मदा नदी को लेकर बड़ा खुलासा, बीजेपी विधायक ने रखे चौंकाने वाले आंकड़े

मप्र पहली बार गाय समेत सभी प्रकार के मवेशियों की ट्रैकिंग होगी। इसके लिए एक विशेष चिप तैयार की जा रही है। अंतिम चरण का ट्रायल होना बाकी है। इससे गाय समेत सभी तरह के मवेशियों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। दूसरी तरफ आवारा गाय व मवेशियों की पहचान के लिए एक विशेष बिले अथवा टैगिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटेल ने यह जानकारी दी। असल में प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष के सदस्य अनिरुद्ध मारू ने सरकार से गोशालाओं की संख्या, उन्हें दिया जाने वाले अनुदान, दी गई जमीनें, गायों की संख्या को प्रमाणित करने के तरीके व उनके ट्रैकिंग के बारे में पूछा था। (MP News)