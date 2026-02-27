MP में 2935 करोड़ से बनेगा ग्रीन फील्ड फोरलेन, 30 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ

ग्रीन फील्ड फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण भी शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को कुछ किसान रेसीडेंसी कोठी पहुंचे और कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात कर संतुष्टि जताई। उन्होंने साफा पहनाकर कलेक्टर का धन्यवाद किया। एसडीएम घनश्याम धनगर के अनुसार किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए बिक्री छांट प्रक्रिया अपनाई है, ताकि बाजार दर के अनुरूप मुआवजा तय हो सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 626 करोड़ 49 लाख 76 हजार 436 रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। इससे 662 खातेदार और परिवार लाभान्वित होंगे। (MP News)