‘तुम्हारे बेटे के अंग बेच देंगे, किडनी 2 लाख और हार्ट 3 लाख में… ‘

online fraud: एमपी में इंदौर शहर में ऑनलाइन ठगी का नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) की मदद से दसवीं के छात्र के अपहरण का फर्जी वीडियो बनाकर बदमाशों ने उसके माता-पिता से करीब 1 लाख 2 हजार रुपए ठग लिए। मामला सामने आते ही पीड़ित दंपती ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इसे डीपफेक का मामला मानकर जांच कर रही है। एमआइजी थाना क्षेत्र में रहने वाले दंपती के अनुसार उनका बेटा 2 फरवरी को कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा।