इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन गांवों से होकर गुजरेगा

एमपीआईडीसी के कार्यकारी उपसंचालक हिमांशु प्रजापति के अनुसार, यह परियोजना ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल पर आधारित है। पूरे कॉरिडोर के दोनों ओर लगभग 300 मीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय विकास किया जाएगा। यहां आईटी पार्क, डाटा सेंटर, फिनटेक सिटी, कमर्शियल हब, स्कूल, अस्पताल और रिहायशी टाउनशिप विकसित करने की योजना है। करीब 2500 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना इंदौर और पीथमपुर के बीच एक आधुनिक औद्योगिक बेल्ट तैयार करेगी, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि इससे लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है।