इंदौर में शूटिंग के 204 पदक दांव पर, देशभर से आए 600 निशानेबाज

Indore- इंदौर में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग (खेल) चैंपियनशिप–2025 का 24 फरवरी को शुभारंभ हुआ। बीएसएफ के केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय (सीएसडब्लूटी) द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने किया। इंदौर की रेवती रेंज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बीएसएफ एवं सीएसडब्ल्यूटी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिस्पर्धाएं पुलिस बलों के बीच स्वस्थ खेल भावना, अनुशासन, एकाग्रता एवं पेशेवर दक्षता को सुदृढ़ करती हैं। प्रतियोगिता में कुल 204 पदक दांव पर हैं जिनके लिए देशभर के 600 निशानेबाज कोशिश करेंगे।