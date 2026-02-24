MP में 15 बड़ी कंपनियां देंगी 5000 युवाओं को रोजगार, अंतिम दौर में IT पार्क का काम

एमपीआइडीसी द्वारा तीन तलघर पार्किंग सहित 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है, अब इंटीरियर का काम चल रहा है। पहला क्रिस्टिल आइटी पार्क है, उसके पास अतुल्य बना जहां कई मल्टीनेशनल कंपनियां कार्यरत है। आइटी पार्क 3 भंवरकुआं में ही बनाया जा रहा है और आइटी पार्क 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स (Pardeshipura Electronics Complex) में बन रहा है। इस बिल्डिंग में ऑफिसों के लिए कुल 86 हजार वर्गफीट जमीन है जहां 15 बड़ी कंपनियां काम कर सकती है। इंदौर में लगातार बड़ी आइटी कंपनियां आ चुकी है, कई विदेशी कंपनियों ने भी यहां पर ऑफिस खोल रखे हैं। आइटी पार्क 4 का काम पूरा होने के साथ ही कई कंपनियों ने यहां पर ऑफिस खोलने के लिए जानकारी लेना भी शुरू कर दी है।