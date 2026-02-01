इंदौर के भागीरथपुरा में ‘दाल बाटी’ खाने के बाद 25 लोग बीमार, मचा हड़कंप

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 35 लोगों की मौत का मामला थमा नहीं था कि एक समारोह में भोजन के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी-दस्त और चक्कर आने की शिकायत के बाद इनमें से लगभग 15 लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती हुए थे। फिलहाल दो लोग एमवायएच में व चार निजी अस्पतालों में भर्ती हैं।
परिजनों के अनुसार, बेटे के जन्मदिन पर दाल बाटी, चूरमा बनवाया था। जिसे खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम व स्थानीय पुलिस पहुंची व मामले की जानकारी ली। खाद्य विभाग की टीम ने दाल बाटी, चूरमा व अन्य सामग्री के सैंपल लिए हैं।
पूरी घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। भागीरथपुरा में आकाश माली के घर बेटे के जन्मदिन पर भोज का आयोजन किया गया था। यहां पर जन्मदिन मनाने के बाद भोज रखा गया। जिसमें रिश्तेदारों सहित आसपास के रहवासी भी शामिल हुए। शाम को दाल बाटी, चूरमा खाने के कुछ दिन बाद ही लगभग 25 लोगों को उल्टी व चक्कर आने लगे। जिसके बाद कई लोग अस्पताल पहुंचे। आकाश के घर के सदस्य भी बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दो से तीन घंटे बाद लगभग 10 लोग हालत में सुधार होने पर घर पहुंच गए। भर्ती लोगों में से रविवार को भी तीन से चार लोगों की छुट्टी कर दी गई।
आकाश के अनुसार अभी एमवायएच में उनकी भाभी व भाई भर्ती हैं। वहीं तीन से चार अन्य सदस्य भी भर्ती हैं। खाद्य विभाग को भी सूचना दी गई थी। टीम दाल बाटी, चूरमा सहित अन्य खाद्य पदार्थ के सैंपल लेकर गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची व पुलिस को भी बुलाया गया।
फूड पाइजनिंग की सूचना मिली थी। टीम पहुंचाई गई थी। संजीवनी क्लिनिक पर भी दो से तीन मरीज पहुंचे थे। जिनका उपचार किया गया। अन्य जानकारी ली गई है।- डॉ. माधव हासानी, सीएमएचओ इंदौर
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग