23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर के भागीरथपुरा में ‘दाल बाटी’ खाने के बाद 25 लोग बीमार, मचा हड़कंप

MP News: इंदौर के भागीरथपुरा में एक बार फिर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां जन्मदिन पर भोजन खाने से 25 लोग बीमार पड़ गए।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Feb 23, 2026

indore news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 35 लोगों की मौत का मामला थमा नहीं था कि एक समारोह में भोजन के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी-दस्त और चक्कर आने की शिकायत के बाद इनमें से लगभग 15 लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती हुए थे। फिलहाल दो लोग एमवायएच में व चार निजी अस्पतालों में भर्ती हैं।

परिजनों के अनुसार, बेटे के जन्मदिन पर दाल बाटी, चूरमा बनवाया था। जिसे खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम व स्थानीय पुलिस पहुंची व मामले की जानकारी ली। खाद्य विभाग की टीम ने दाल बाटी, चूरमा व अन्य सामग्री के सैंपल लिए हैं।

जन्मदिन पर हुआ था भोज का आयोजन

पूरी घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। भागीरथपुरा में आकाश माली के घर बेटे के जन्मदिन पर भोज का आयोजन किया गया था। यहां पर जन्मदिन मनाने के बाद भोज रखा गया। जिसमें रिश्तेदारों सहित आसपास के रहवासी भी शामिल हुए। शाम को दाल बाटी, चूरमा खाने के कुछ दिन बाद ही लगभग 25 लोगों को उल्टी व चक्कर आने लगे। जिसके बाद कई लोग अस्पताल पहुंचे। आकाश के घर के सदस्य भी बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दो से तीन घंटे बाद लगभग 10 लोग हालत में सुधार होने पर घर पहुंच गए। भर्ती लोगों में से रविवार को भी तीन से चार लोगों की छुट्टी कर दी गई।

3-4 लोग अस्पताल में भर्ती

आकाश के अनुसार अभी एमवायएच में उनकी भाभी व भाई भर्ती हैं। वहीं तीन से चार अन्य सदस्य भी भर्ती हैं। खाद्य विभाग को भी सूचना दी गई थी। टीम दाल बाटी, चूरमा सहित अन्य खाद्य पदार्थ के सैंपल लेकर गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची व पुलिस को भी बुलाया गया।

फूड पाइजनिंग की सूचना मिली थी। टीम पहुंचाई गई थी। संजीवनी क्लिनिक पर भी दो से तीन मरीज पहुंचे थे। जिनका उपचार किया गया। अन्य जानकारी ली गई है।- डॉ. माधव हासानी, सीएमएचओ इंदौर

ये भी पढ़ें

MP में दो दिग्गज महिला नेताओं के बीच सियासी टकराव, नाम न होने पर बढ़ा विवाद
इंदौर
indore news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 08:54 pm

Published on:

23 Feb 2026 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर के भागीरथपुरा में ‘दाल बाटी’ खाने के बाद 25 लोग बीमार, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा उद्योग का दर्जा, किसानों के लिए अहम घोषणा

Food processing units in MP will receive industry status
इंदौर

MP में दो दिग्गज महिला नेताओं के बीच सियासी टकराव, नाम न होने पर बढ़ा विवाद

indore news
इंदौर

आसमान से ‘तीसरी आंख’ की निगरानी, इंदौर में ड्रोन से कटे चालान, राजबाड़ा में हड़कंप

Indore drone traffic challan
इंदौर

एमपी में जल्द शुरु हो रहा है मंदिर प्रबंधन से पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा

Temple Management
इंदौर

बंद कर लें WhatsApp की ये सेटिंग, नहीं तो साफ हो जाएगा बैंक खाता!

whatsapp apk file scam with it company employee indore mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.