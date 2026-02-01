इंदौर के भागीरथपुरा में ‘दाल बाटी’ खाने के बाद 25 लोग बीमार, मचा हड़कंप

पूरी घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। भागीरथपुरा में आकाश माली के घर बेटे के जन्मदिन पर भोज का आयोजन किया गया था। यहां पर जन्मदिन मनाने के बाद भोज रखा गया। जिसमें रिश्तेदारों सहित आसपास के रहवासी भी शामिल हुए। शाम को दाल बाटी, चूरमा खाने के कुछ दिन बाद ही लगभग 25 लोगों को उल्टी व चक्कर आने लगे। जिसके बाद कई लोग अस्पताल पहुंचे। आकाश के घर के सदस्य भी बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दो से तीन घंटे बाद लगभग 10 लोग हालत में सुधार होने पर घर पहुंच गए। भर्ती लोगों में से रविवार को भी तीन से चार लोगों की छुट्टी कर दी गई।