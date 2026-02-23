बंद कर लें WhatsApp की ये सेटिंग, नहीं तो साफ हो जाएगा बैंक खाता!

MP News:इंदौर में आइटी कंपनी के कर्मचारी को एक छोटी सी चूक ने लाखों की चपत लगा दी। इंटरनेट पर बैंक का कस्टमर केयर नंबर ढूंढना और वाट्सऐप पर आई संदिग्ध फाइल को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। ठगों ने बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी बनकर युवक के खाते से 5 लाख रुपए पार कर दिए। द्वारकापुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।