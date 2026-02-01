एमपी में बनेगी एक और ‘नगर पालिका’, सीएम मोहन का बड़ा ऐलान

सीएम डॉ मोहन यादव ने 38 करोड़ की लागत से सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत 7.52 करोड़ रुपए का एसटीपी प्लांट, अमृत 2.0 योजना के तहत 14.44 करोड़ रुपए की नई पेयजल लाइन, 10.40 करोड़ रुपए की महू-नीमच रोड, 1.30 करोड़ रुपए का सामुदायिक भवन, 2 करोड़ रुपए का मुक्तिधाम घाट, 2.50 करोड़ रुपए की गायकवाड़ चौराहे से महूगांव स्कूल तक सड़क और 1.51 करोड़ रुपए की गो-शाला रोड निर्माण शामिल हैं।