‘इज्जत बचानी है तो…’, MP में वकील सेक्सटॉर्शन का शिकार, अश्लील वीडियो बनाकर ठगों ने किया ब्लैकमेल

पुलिस के अनुसार, पीड़ित युवक पेशे से वकील है। उसने शिकायत में बताया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर एक युवती की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि वह किसी कानूनी मामले पर चर्चा करना चाहती है। वीडियो पूरी तरह ब्लर था और कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही सेकंड बाद युवती ने कॉल काट दिया, जिससे युवक को कोई संदेह नहीं हुआ।