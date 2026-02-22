भोपाल में फिर महंगी होगी प्रॉपर्टी, इन प्राइम लोकेशनों पर बढ़ेंगी कीमतें

यहां दिए गए प्रस्ताव के अनुसार जिले में प्रॉपर्टी की दरों में औसत वृद्धि करीब डेढ़ प्रतिशत प्रस्तावित की गई है। शहर की 551 चुनिंदा लोकेशन की दरों में 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, जिले में प्रॉपर्टी की दरों में औसत वृद्धि करीब डेढ़ प्रतिशत प्रस्तावित की गई है। हालांकि, भोपाल के शहरी क्षेत्रों की स्थिति इससे अलग है। अधिकारियों ने बताया कि शहर की 551 चुनिंदा लोकेशन ऐसी हैं, जहां विकास और मांग को देखते हुए प्रॉपर्टी की दरों में 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इन क्षेत्रों में हाल के दिनों में संपत्तियों की रजिस्ट्री और बाजार मूल्यों में बड़ा उछाल देखा गया है।