भोपाल में फिर महंगी होगी प्रॉपर्टी, इन प्राइम लोकेशनों पर बढ़ेंगी कीमतें

Bhopal Property Rates: भोपाल शहर में प्रॉपर्टी की दरें फिर से बढ़ाई जा रही हैं। करीब 621 स्थानों पर यह बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि कीमतें 11 प्रतिशत तक बढ़ जाने से शहर में प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। यह बात जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में शनिवार को वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित गाइडलाइन - दरों पर चर्चा के दौरान सामने आई। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। यहां संपदा पोर्टल सुमित विभिन्न विभागों से मिले दर वृद्धि से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। (MP News)
ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति, नवविकसित क्षेत्रों तथा सघन व्यावसायिक क्षेत्रों की समीक्षा कर बाजार मूल्य निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता हुई बैठक में समिति के सदस्य विधायक दक्षिण-पश्चिम भोपाल भगवानदास सबनानी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद राजपूत सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अगली बैठक में प्रस्ताव सामने रखकर इस पर आमजन के सुझाव और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यहां पंजीयन विभाग के अफसरों ने सभी औद्योगिक क्षेत्र में एक तरह की दरें रखने, सभी बाजारों को एक ही दर में लाने, हाईवे किनारे के क्षेत्र की दरें भी एक जैसी करने के प्रस्ताव रखे। हालांकि विधायक भगवान दास सबनानी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, विकसित क्षेत्र और अविकसित क्षेत्र को आप एक श्रेणी में कैसे रख सकते है? इस पर कलेक्टर ने चर्चा करने के बाद निर्णय लेने का कहा।
यहां दिए गए प्रस्ताव के अनुसार जिले में प्रॉपर्टी की दरों में औसत वृद्धि करीब डेढ़ प्रतिशत प्रस्तावित की गई है। शहर की 551 चुनिंदा लोकेशन की दरों में 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, जिले में प्रॉपर्टी की दरों में औसत वृद्धि करीब डेढ़ प्रतिशत प्रस्तावित की गई है। हालांकि, भोपाल के शहरी क्षेत्रों की स्थिति इससे अलग है। अधिकारियों ने बताया कि शहर की 551 चुनिंदा लोकेशन ऐसी हैं, जहां विकास और मांग को देखते हुए प्रॉपर्टी की दरों में 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इन क्षेत्रों में हाल के दिनों में संपत्तियों की रजिस्ट्री और बाजार मूल्यों में बड़ा उछाल देखा गया है।
