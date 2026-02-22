MP वन बल का अगला प्रमुख कौन? रेस में ये 4 IFS अफसर, मार्च में अंबाड़े की रिटायरमेंट

वन प्रमुख के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि वे पांच महीने ही इस पद पर रह पाएंगे, उसके पाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला नंबर 1990 के आइएफएस विभाष कुमार ठाकुर का लग सकता है, लेकिन उनके पास भी 7 से 8 महीने ही होंगे। यदि वरिष्ठता क्रम नहीं टूटता है तो 1991 बैच के शुभरंजन सेन लंबे समय बाद पहले ऐसे वन बल प्रमुख हो सकते हैं जिन्हें सवा साल मिलेगा। शासन स्तर पर नए वन बल प्रमुख के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज हो चुकी है। कुछ नामों पर चर्चा भी की जा रही है। (MP News)