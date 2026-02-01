जीजा के भाई की शादी तय होने से दुखी नर्सिंग छात्रा ने दी जान

उमा के रिश्तेदार ने बताया कि उमा का अपने ही जीजा के भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन बीते दिनों लड़के के परिजन ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। प्रेमी की शादी तय होने के बाद से उमा दुखी थी, आशंका है कि इसी के कारण उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया है। यह भी बताया गया कि प्रेमी युवक ने गुरुवार को फोन कर उमा से पूछा था कि परिजन उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है और उमा ने कोई विरोध नहीं किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।