21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

आज का सवाल- हेरिटेज चौक और उससे लगे बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं?

bhopal news: पार्किंग की सही व्यवस्था न होने से लगने वाले जाम के कारण लोग सबसे पुराने बाजार में जाने से कतराते हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 21, 2026

BPL

bhopal heritage chowk parking problem traffic jam old city market

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के हेरिटेज चौक बाजार में सबसे बड़ी दिक्कत वाहनों की पार्किंग को लेकर है। नगर निगम इब्राहिमपुरा के पास दो मल्टीलेवल पार्किंग बनाई है, जिसमें करीब 500 वाहन पार्क होते है, उसी तरह चौक और उससे लगे खुले क्षेत्र में व्यापारियों ने ग्राहकों की सुविधा के करीब 500 वाहनों के पार्किंग के व्यवस्था की हुई,लेकिन चौक और इससे लगे बाजारो में आने वाले 5000 हजार से अधिक वाहनों के हिसाब से यह व्यवस्था बीस फीसदी ही है। इसके कारण लगने वाले जाम से कई ग्राहक तो शहर के सबसे पुराने बाजार में प्रवेश करने से भी घबराने लगे हैं। कुछ दिन से चल रही अतिक्रमण हटाने की मुहिम से आवागमन में लोगों को राहत मिली है,लेकिन पार्किंग का स्थाई समाधान नहीं हुआ है। पत्रिका का आज का सवाल इसी से जुड़ा है तो जानते हैं क्या इस पार्किंग व्यवस्था को लेकर जनता की राय।

'रहवासी क्षेत्र होने से पार्किंग की समस्या'

चौक व्यापारिक क्षेत्र होने के साथ रहवासी क्षेत्र भी है। पुराने समय की बनी सड़कों और गलियों में वाहन पार्क होने से जाम के हालत बने रहते हैं। जितने लोग खरीददारी करने बाजार में आते हैं, उसके हिसाब से पार्किंग के इंतजाम नहीं है।
ओमप्रकाश लखेरा, लखेरापुरा

'कम से कम चार मल्टीलेवल पार्किंग की जरूरत'

सुभाष चौक, सराफा चौक के खुले परिसर में व्यापारियों की निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सीमित है, जबकि इससे कई गुना अधिक वाहन बाजार में आते हैं। कम से कम चार मल्टीलेवल पार्किंग और बनाई जाना चाहिए।
जय सोनगरा, नदीम रोड

'प्रशासन को निकालना होगा स्थाई विकल्प'

अतिक्रमण हटाने की मुहिम से ग्राहकों को वाहन बाजार में लाने-ले जाने की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन पार्किंग की जगह कम होने से अधिकांश लोग बाजार से लगे रहवासी क्षेत्र में वाहन पार्क करने लगे हैं। इसका स्थाई विकल्प पर प्रशासन को ध्यान देने की जरुरत है।
विनोद बंसल, सराफा व्यापारी

'चारों ओर बनें छोटे-छोटे पार्किंग स्पॉट'

2010 में नो व्हीकल जोन योजना चौक में शुरू हुई थी, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। पार्किंग के लिए कुछ स्थानों को प्रशासन ने चिंहित भी किया था, लेकिन उस दिशा में काम शुरू नहीं हुआ। बाजार के चारों ओर छोटे-छोटे पार्किंग स्पॉट विकसित होने से दिक्कत कम हो सकती है।
राहुल गुप्ता, कपड़ा व्यापारी

'पिंक पार्किंग शुरू हो'

कलेक्टर, कमिश्नर के साथ मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए हवा महल, शीश महल, यूनानी शफाखाना आदि में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए निरीक्षण किया गया था,लेकिन अमल नहीं हुआ। भवानी चौक सोमवारा में पिंक पार्किंग के लिए बेरिकेट्स तो लगे है, कोशिश है कि वहां पिंक पार्किंग शुरू हो जाएं।
अभिषेक जैन, अध्यक्ष चौक व्यापारी संघ

'टेम्प्रेरी नहीं स्थाई समाधान करना होगा'

ग्राहकों की सुविधा के लिए सुभाष चौक, सराफा चौक,जनकपुरी, दयानंद चौक आदि में व्यापरियों से सहयोग से पार्किंग व्यवस्था तो की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से भी राहत मिली है, लेकिन टेम्प्रेरी इंतजाम ज्यादा दिन चलना मुश्किल होंगे।
राकेश अग्रवाल, संयोजक भोपाल व्यावसायी महासंघ

ये भी पढ़ें

सब्जी में दोगुनी मिर्ची डालती थी बहू, सोने नहीं देती थी, परेशान होकर 95 साल के ससुर ने…
ग्वालियर
GWALIOR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आज का सवाल- हेरिटेज चौक और उससे लगे बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं?

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के किसानों को खाना पड़ेगा जहर, डील होते ही 3 हजार रुपए गिरे कपास के दाम, जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

Jitu Patwari called the US trade deal harmful for farmers
भोपाल

इंदौर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भड़की हिंसा, दोनों दलों के कई बड़े नेता घायल, पहुंचे अस्पताल

BJP Congress
भोपाल

राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, दिमागी रूप से दिवालिया बताया

CM Mohan Yadav lashes out at Rahul Gandhi over Congress's semi-nude protest
भोपाल

उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे के बाद हेमंत कटारे ने दिया बड़ा बयान, भाजपा में खलबली

Hemant Katare Statement
भोपाल

राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को झटका! हेमंत कटारे के इस्तीफे के बाद भाजपा का तंज

MP Politics Rahul Gandhi Visit MP bjp big Comment politics heated up
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.