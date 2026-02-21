आज का सवाल- हेरिटेज चौक और उससे लगे बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं?

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के हेरिटेज चौक बाजार में सबसे बड़ी दिक्कत वाहनों की पार्किंग को लेकर है। नगर निगम इब्राहिमपुरा के पास दो मल्टीलेवल पार्किंग बनाई है, जिसमें करीब 500 वाहन पार्क होते है, उसी तरह चौक और उससे लगे खुले क्षेत्र में व्यापारियों ने ग्राहकों की सुविधा के करीब 500 वाहनों के पार्किंग के व्यवस्था की हुई,लेकिन चौक और इससे लगे बाजारो में आने वाले 5000 हजार से अधिक वाहनों के हिसाब से यह व्यवस्था बीस फीसदी ही है। इसके कारण लगने वाले जाम से कई ग्राहक तो शहर के सबसे पुराने बाजार में प्रवेश करने से भी घबराने लगे हैं। कुछ दिन से चल रही अतिक्रमण हटाने की मुहिम से आवागमन में लोगों को राहत मिली है,लेकिन पार्किंग का स्थाई समाधान नहीं हुआ है। पत्रिका का आज का सवाल इसी से जुड़ा है तो जानते हैं क्या इस पार्किंग व्यवस्था को लेकर जनता की राय।