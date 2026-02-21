इंदौर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भड़की हिंसा, दोनों दलों के कई बड़े नेता घायल, पहुंचे अस्पताल

Indore- नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के अर्द्धनग्न प्रदर्शन पर मध्यप्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। इसे लेकर जहां पूरे प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी चल रही है वहीं भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं। इंदौर में ऐसे ​ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने पथराव हो गया जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता, कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पूर्व विधायक विपिन वानखेडे, महिला नेत्री बिंदु चौहान भी बुरी तरह घायल हो गई हैं। दोनों दलों के कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे हैं।