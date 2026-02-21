21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे के बाद हेमंत कटारे ने दिया बड़ा बयान, भाजपा में खलबली

Hemant Katare Statement : कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने उप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से संपर्क में न रहने का कारण बताते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोला है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 21, 2026

Hemant Katare Statement

हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट (Photo Source- Patrika)

Hemant Katare Statement : मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने शुक्रवार को अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। खास बात ये है कि, इस्तीफा देने के बाद उनका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। बीच में जानकारी सामने आई कि, वो भोपाल से अटेर रवाना हो गए।

खास बात ये है कि, हेमंत कटारे ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गें के नाम लिखा था, लेकिन अब इस्तीफे के बाद उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बड़ा बयान दिया है। हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बड़ी बातें कहते हुए भाजपा पर बड़ा हमला किया है।

'कांग्रेस मेरे पिता की विरासत..'

हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'कांग्रेस मेरे स्वर्गीय पिताजी की विरासत है और हां मेरे फोन न उठाने पर कृपया भारी-भरकम कयास ना लगाएं। शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ समय बिताना कोई राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि मेरा मूलभूत और संवैधानिक अधिकार भी है। कभी-कभी नेता भी इंसान होता है। अब जरा ध्यान से सुन लो भाजपाइयों, ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। सोमवार से सदन में पूरी तैयारी पूरे दस्तावेज और पूरी ताकत के साथ उपस्थित रहूंगा और हमेशा की तरह आपको धोने का कार्य करूंगा।'

'चाहे मुद्दा गोमांस का हो, इंदौर के भागीरथपुरा का हो, शंकराचार्य जी के अपमान का हो, या जहरीली हवा-दवा-पानी और सरकार के भ्रष्टाचार का हो, हर विषय पर तर्क, प्रमाण और जनता की आवाज के साथ आपके भ्रष्टाचार की परतें खोलूंगा. तैयारी मजबूत रखिएगा, क्योंकि मैं पद से नहीं, जनता के विश्वास से ताकत लेता हूं और वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है।'

ये भी पढ़ें

एमपी में आज फाइनल हो जाएंगे सभी मतदाता, SIR के बाद नाम जोड़ने, हटाने की प्रक्रिया पूरी
भोपाल
SIR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 02:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे के बाद हेमंत कटारे ने दिया बड़ा बयान, भाजपा में खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, दिमागी रूप से दिवालिया बताया

CM Mohan Yadav lashes out at Rahul Gandhi over Congress's semi-nude protest
भोपाल

राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को झटका! हेमंत कटारे के इस्तीफे के बाद भाजपा का तंज

MP Politics Rahul Gandhi Visit MP bjp big Comment politics heated up
भोपाल

एमपी में नहीं खुलेगी शराब की नई दुकान, अहाते भी रहेंगे बंद, नई आबकारी नीति लागू

MP Exise Policy 2026-27
भोपाल

एमपी विधान सभा में खुलासा, कर्ज में सरकार और 25.81 करोड़ में चमके मंत्रियों के बंगले

MP MInisters Bungalow
भोपाल

QR कोड स्कैन करते ही मोबाइल पर दिखेगा आपकी OPD का रास्ता, एम्स की भूलभुलैया से राहत!

AIIMS Bhopal QR Code Scan to find any department way
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.